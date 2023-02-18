18 Şubat 1932: Kuvayı Milliye Komutanı/Mebus Sakallı Nureddin Paşa'nın vefatı

Nurettin Paşa, 1873’te Bursa’da doğdu. 1932’de vefat etti. 1893’de Harbiyeyi bitirdi. 9. Piyade Alayı komutanı olarak Balkan Savaşı’na katıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi komutanıydı. Bağdat’ta, bilâhare Yemen’de büyük yararlılıklar gösterdi. İzmir ve Aydın valiliklerinin yanı sıra, 17. ve 25. Kolordu Komutanlığı vazifelerinde de bulundu.

Üstün başarı sağladı. Millet Meclisi ile İstanbul Hükümetini uzlaştırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca, İstiklâl Harbinde savaşmak üzere 1920’de Anadolu’ya geçti. Konya çevresinde kumandanlık yaptı. 1920 yılı sonlarına doğru Orta Anadolu Merkez Ordusu’na komutan sıfatıyla atandı. 1922’de I. Ordu Komutanlığı’na atandı ve bu görevle Büyük Taarruza katıldı. Zaferden sonra korgeneralliğe yükseldi ve İzmit’e tayin edildi.







I. Ordu’nun lağv edilmesi üzerine, 1924’te Yüksek Askerî Şûra üyeliğine atandıysa da, Bursa milletvekili seçilince üyelikten ayrıldı. 1925’ten sonra, hem askerî, hem siyasî hayatına nokta koyarak köşesine çekildi.

1925’te askerlikten istifa etmiş, 18 Şubat 1932 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.Katıldığı Savaşlar: 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Balkan Savaşları I. Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı.