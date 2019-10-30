  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

18 rejim askeri esir alınmıştı! Esed Türkiye için harekete geçti

TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu'nun Esed rejimine bağlı 18 kişiyi ele geçirmesinin ardından Esed harekete geçti.

2019-10-30 16:52:00 -
18 rejim askeri esir alınmıştı! Esed Türkiye için harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı'nın dün gece saatlerinde, Rasulayn’ın güneydoğusunda 18 rejim unsurunun ele geçirildiğini açıklamasının ardından Esed rejiminden bir hamle geldi.

Esed rejimi, terör örgütü Suriye Demokratik Güçlerine “Türkiye’nin saldırısına karşı koymak üzere Suriye ordusuna katılın” çağrısında bulundu.

Türkiye'yi ortak düşman ilan ettiler

Esed rejimi tarafından yapılan açıklamada, "Bir ortak düşmana karşı savaşıyoruz. Arap ve Kürtler birlik içindeki sevgili Suriye’nin her bir karış toprağını geri almak üzere, SDF üyelerini ve birliklerini nizami orduya katılmaya çağırıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurmuştu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir" denilmişti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

EKOLL

Böyle devan ederse Suriye yi Türkiye sınırları içine almamız gerekecek. O nedenle Esat mısın fesat mı? Her ne isen kaşınma bence.
  • Yanıtla

Serhat

Gel bakalım kağıttan kaplan gel de o kanlı iktidarını başına yıkalım. (Bu arada esed ile görüşün diye koro halinde bağıran kesime sesleniyorum: pkk denilen yılanı yıllarca koynunda besleyen bekaa kampında eğiten bu esedin babası değil miydi acaba? Apo şam da yaşamıyor muydu? Demirel savaşa girme baskısı yapınca onu terk etmek zorunda kalan hafız esad bunun babası değil miydi? Ne çabuk unuttunuz)
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim