18 rejim askeri esir alınmıştı! Esed Türkiye için harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı'nın dün gece saatlerinde, Rasulayn’ın güneydoğusunda 18 rejim unsurunun ele geçirildiğini açıklamasının ardından Esed rejiminden bir hamle geldi.

Esed rejimi, terör örgütü Suriye Demokratik Güçlerine “Türkiye’nin saldırısına karşı koymak üzere Suriye ordusuna katılın” çağrısında bulundu.

Türkiye'yi ortak düşman ilan ettiler

Esed rejimi tarafından yapılan açıklamada, "Bir ortak düşmana karşı savaşıyoruz. Arap ve Kürtler birlik içindeki sevgili Suriye’nin her bir karış toprağını geri almak üzere, SDF üyelerini ve birliklerini nizami orduya katılmaya çağırıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurmuştu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir" denilmişti