18 Ocak 1997: Mahmut Bayram'ın vefatı (Âlim)

Asıl adı Mahmut Mazhar Bayram olan Mahmut Hocamız, 1914 yılında Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı Bayramiç Köyünde doğdu. Babası Kuzey Kafkasya’dan 1864 yılında büyük göç hareketiyle Bayramıç Köyü’ne gelip yerleşen Adığelerin Abzah Boyuna ve Beçiy sülalesine mensup Salih Hoca’dır.



1930 yılında daha 16 yaşında iken Gönenli Mehmet Efendi’den hafızlık eğitimi alarak tahsil hayatına başlayan hafız Mahmut Bayram Hoca, daha sonra dönemin ünlü hocalarından Hüsrev Hoca’dan Arapça, Hasan Basri Çantay Hoca’dan tefsir dersleri alarak tahsil hayatını tamamladı. 1951 Yılından itibaren İstanbul İmam Hatip Okulu’nda Arapça hocası olarak 20 yıl süreyle hocalık yaptı. Genç yaşta Aydın ili merkez vaizliğine atandı, ancak “ben o ilme sahip değilim o mesuliyetin altına giremem” diyerek vaizlik görevini kabul etmedi. O talebe yetiştirmeyi kendine başlıca görev edindi. Ve ömrünü talebe yetiştirmekle geçirdi.







Hayatı boyunca pek çok talebe yetiştiren Mahmut Hoca yetiştirdiği talebelerin yıllar sonra İmam Hatip Okulları’na öğretmen ve yönetici olarak atandıklarını gördüğünde çok duygulanmış ve ağlamıştı. O talebelerinin yetişerek hizmet kervanına katıldıklarını gördüğünde evladının mürüvvetini gören bir baba gibi sevinir mutlu olurdu. Mahmut Hoca, muhtelif camilerde ve özellikle İstanbul Aksaray’daki Kızıl Minare Camii’nde uzun yıllar imam-hatiplik ve vaizlik görevinde bulundu. Emekli olduktan sonraki yıllarda kız Kur’an kurslarında (Fazilet, Ihlamur, Tuba gibi) hocalık yapmaya devam etti.



Mahmut Hoca’nın hiç boş vakti yoktu. Ne okulda, ne imamlık yaptığı camide, ne de evinde boş kalmazdı. Mutlaka her yerde öğrencilerle meşgul olur, aynı konuyu, aynı heyecanla iyi anlaşılsın diye defalarca anlatmaktan usanmazdı. Hiçbir karşılık beklemeden bütün zamanını ve istirahatini öğrencilerine feda ederdi. Mahmut Hoca ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini alır. Her çocuğun ihtiyacını karşılamak üzere hayırsever zenginlerden burs temin eder, tahsili bitinceye kadar ihtiyaçlarını karşılardı.







Netice itibariyle Mahmut Bayram Hocamızın ahlakı, meziyetleri ve örnek kişiliği hakkında ne söylense azdır. Onun hizmet ve çalışma anlayışını tanımlama anlamında; aynı zamanda öğrencisi olan bir öğretim üyesinin söyledikleri çok yerindeydi. “Mahmut Hoca, ahlakı bilginin, ihlası eylemin önüne koyan bir gönül,hizmet ve aşk insanı idi.” O, talebeleri tarafından “Hocaların hocası”diye tarif edilen nevi şahsına munhasır müstesna bir şahsiyet idi.