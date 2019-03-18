18 Mart Şehitler Günü kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu Kartal’da 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

Kartal’da 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.



Kartal Meydan’da düzenlenen törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Kartal Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Tozkoparan, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Kartal’da bulunan siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.



Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

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