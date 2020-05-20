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Spor

18 kulüp anlaştı! TFF Başkanı Nihat Özdemir tarihi duyurdu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "18 kulübün tamamının desteği ile liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek" açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:03:00 - 2020-05-20 18:07:45
18 kulüp anlaştı! TFF Başkanı Nihat Özdemir tarihi duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı videokonferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklama yapan TFF Başşkanı Nihat Özdemir, "18 kulübün tamamının desteği ile liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek" dedi.

Özdemir, bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulüpten başvuru aldıklarını konuyu değerlendireceklerini bildirdi.

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