18 kulüp anlaştı! TFF Başkanı Nihat Özdemir tarihi duyurdu
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "18 kulübün tamamının desteği ile liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek" açıklaması yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı videokonferans aracılığıyla toplantı yaptı.
Toplantı sonrası açıklama yapan TFF Başşkanı Nihat Özdemir, "18 kulübün tamamının desteği ile liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek" dedi.
Özdemir, bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulüpten başvuru aldıklarını konuyu değerlendireceklerini bildirdi.