Yerel 18 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

18 kaçak göçmen daha yakalandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
18 kaçak göçmen daha yakalandı

İzmir’in Dikili açıklarında yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı. Bölgede ayrıca Yunan unsurlarınca Türk sularına geri sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen de ekipler tarafından güvenli şekilde çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Kasım günü saat 03.17’de, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) tarafından kara üzerinde 18 düzensiz göçmeni tespit etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde oldukları belirlenen göçmenler yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 09.20’de, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-22) tarafından kurtarıldı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

