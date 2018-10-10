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-18 derecede bir yıl saklanabiliyor

Yumurtaya dair bilinmeyenleri sizler için araştırdık...

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:35
-18 derecede bir yıl saklanabiliyor

Yumurta besin değeri yüksek bir kaynak.. Çeşitli sebzelerin besin değerlerini, beraber kullanıldığında arttırmaktadır. Çocukların ve hamilelerin beslenmesinde mutlaka bulunması gerekir. Kırmızı ete oranla kolestrolü daha az miktarda yükseltir. Enerji tüketimi uygun olmayan kişilerde kolestrol seviyelerini etkilemektedir.

Yumurta alırken soğukta muhafaza edilen yumurtaları alınız.

Çatlak ve kırık yumurtalar mikroorganizmalar açısından zengin olabilirler.

Yumurta uygun koşullarla 3-4 hafta içinde tüketilmelidir.

Pişmiş yumurta buzdolabında 7-9 gün saklanabilmektedir.

Buzdolabında 1 hafta beklemiş yumurta, oda sıcaklığında 1 gün beklemiş yumurtadan daha tazedir.

Dondurulur mu?

Evet. Ancak pişmiş yumurta dondurulmamalıdır. Çiğ yumurta -18 derecede bir yıl kadar saklanabilmektedir. Bunun için yumurta temiz ve düz bir kaba kırılır. Her fincan yumurta için 2 ml tuz, 15 ml şeker ilave edilir.

Bayatı nasıl anlaşılır?

Yumurta içinde bulunan boşluk, tavuğun yumurtlamasından itibaren büyümeye başlar. Boşluğu büyüyen yumurta hafifleşir. Yumurta ne kadar beklemişse hafiflik o kadar artar. Bunu anlamak için, yumurta tuzlu suya koyulur. Tuzlu suda yüzen yumurta bayat, dibe batan yumurta ise tazedir.

Yumurtanın içinde ne var?

Bir yumurtada 6 gram protein, 5.5 gram yağ ve biraz karbonhidrat vardır. Yumurtadaki protein, %100 vücut proteine dönüşebilen “üstün protein” olarak adlandırılır.

Sarısı akına oranla yağ, protein ve demirce daha zengindir. Ayrıca iyi bir çinko kaynağıdır.

Çiğ mi, pişmiş mi yenmeli?

Pişmiş yumurta sindirimi kolaylaştırmaktadır.

Çiğ yumurta, B vitaminlerinden dolayı biotinin vücutta kullanılmasını engeller.

Pişmemiş yumurta, çeşitli bakteriyel taşıyıcılığa sebebiyet vermektedir. Çiğ yumurtanın hem sindirimi güçtür hem de mikroorganizmaların bulaşma riski vardır. Salmonella gibi tehlikeli hastalık bulaştırması en çok rastlanılanıdır.

Yumurta tutan elinizi yıkayın

Yumurtanın kabuğu temiz, düzgün görünüşlü, yeterli kalınlıkta ve az pürüzlü olmalıdır. Çatlak ve kırık yumurtaları ucuz diye satın almayın. Bunlar mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturulurlar.

Yumurtayı kırmadan önce yıkayın.

Yumurta tutan elinizi de mutlaka yıkayın.

Yumurta buzdolabında; peynir, soğan, balık gibi güçlü kokusu olan besinlerin yakınına konulmamalı. Yumurtanın gözenekli kabuğu güçlü kokuları emebilmektedir.

Yumurta mutfağın çimento harcı gibidir. Yumurtayı birçok besini hazırlamada yardımcı olarak kullanabiliriz.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:35
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