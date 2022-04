18 bin işletmeye 1.6 milyar liralık ödeme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de önemli açıklamalarda bulundu. Varank, dünyada dönüşüm süresinin kısaldığını belirtti.

Buna yönelik birçok sebebin ortaya konulabileceğini dile getiren Varank, şöyle dedi: “Bu sebeplere yenilikçilik merakı, müşteri tercihi örnek verilebilir. Ancak şu anda sebeplerden ziyade sonuçlara odaklanmak durumundayız. Bugün dönüşümün karşısında devletler dahi direnemiyor. Direnmek yerine uyum sağlamak takınılacak en doğru tutum olacaktır. Her dönüşüm kendi içerisinde ciddi zorluklar barındırır. Bu, elbette doğru ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için dönüşüm aynı zamanda büyük fırsatlar demek. Biz, bunun en güzel örneğini İHA’larda yaşadık. Bakınız bugün Türkiye belki de ilk defa bir teknolojiye öncülük eden ülkeler arasında yer alıyor. Tüm dünya Türkiye’nin muharebe konseptlerini değiştiren SİHA’larını konuşuyor. Şimdi de otomotivde yaşanan paradigma değişimiyle önümüzde yeni fırsatlar var. Bilhassa iklim değişikliğinin itici gücüyle birçok ülke tamamen elektrikli araçlara geçiş noktasında takvimini ortaya koydu.”

Yatırımcının yanındayız

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki tecrübesi ve gelişen Ar-Ge ekosistemiyle gelecek dönemde Avrupa’nın elektrikli araç üssü olacağının da altını çizen Varank, şöyle devam etti: “Bunu sağlayacak şartlar ülkemizde giderek olgunlaşmaktadır. Şu ana kadar atılan adımlar da bu hedefin köşe taşları olacaktır. Ben neredeyse her gün sahadayım. Geziyorum, görüyorum, deniyorum, soruyorum. Hemen her gün yeni fabrikalar açıyoruz. Yerli yabancı demeden, hiçbir ayrım yapmadan işletmelerimizin yanında duruyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine yönelik çalışan her bir yatırımcımızın başımızın üstünde yeri var. Bugün Türkiye, bağımsız ve kararlı duruşuyla herkes için güvenli bir limandır ve bugün ülkede yatırım yapmanın tam zamanıdır. Burada oluşturulacak her bir yeni kapasite, emin olun müteşebbislerimize misliyle katma değer olarak dönecek.”

Varank, yerli ve yabancı yatırımcılara “Gelin Türkiye’ye yatırım yapın. Hem siz kazanın hem Türkiye kazansın” çağrısı yaptı.

Faizsiz destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 3 Ocak’ta KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı’nı kamuoyuna ilan ettiğini de hatırlatan Varank, “75 bin meslek lisesi veya üniversite mezunu gencin istihdam edilmesi hedefiyle başlattığımız bu programda işletmelerimize 110 bin liraya kadar faizsiz destek veriyoruz. Şimdiye kadar bu destekten faydalanan 18 bin işletme, 32 bin yeni personel istihdam etti. KOSGEB, bu işletmelere destek tutarının yarısını oluşturan birinci taksit kapsamında toplam 1 milyar 650 milyon lirayı ödeme yaptı. Programa başvuran ve geçici onay alan işletmelerimize şu hatırlatmayı yapmak istiyorum; personel alımları ve ödemeler devam ediyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin otomobili ülkemize çağ atlatacak bir proje”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili projesinin başarıyla devam ettiğini vurguladı. Projenin ülkeye çağ atlatacağını dile getiren Varank, “Togg’da hedef 29 Ekim 2022’de ilk seri üretim otomobilleri banttan indirebilmek. Bütün faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor” dedi. Varank, ayrıca “Türkiye’nin Otomobili, aslında Cumhurbaşkanımızın bir vizyon projesi. Cumhurbaşkanımız, ülkemizin kendine ait bir markasının olmasını çok önemsiyordu. 2018 yılından beri biz de en güzel şekilde bu projeyi çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Elektrikli, otonom, yeni nesil araçlara geçerken bu endüstriyi de dönüştürmemiz lazım. Türkiye’nin Otomobili, bir işaret fişeği. Endüstrimizi değiştirecek, tedarikçilerimizi dönüştürecek bir proje. Şu anda ülkenin her yerinde ana sanayiye imalat yapan firmalarımız elektrikli araçlara doğru bir kayma yaşıyorlar. Hepsi, Togg’un bir parçasını üretebilmek, orada yer alabilmek için gayret gösteriyorlar.”