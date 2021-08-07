172 provokatör hakkında işlem yapıldı

Hasan Eğrigöz Ankara

Tüm yürekleri burkan orman yangınlarına karşı devlet, millet tek yumruk oldu. Türkiye 10 gündür orman yangınları ile boğuşurken, birçok yangın verilen başarılı mücadele sayesinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak alevler ülkemizi sararken tek dertleri provokasyon yapmak ve Türkiye’yi kendilerince dışarıya aciz göstermeye çalışmak olan provokatörler için de hesap verme vakti geldi çattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınlarla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 3 bin 726 içeriğin tespit edildiğini, bunların 172’sine işlem yapıldığını söylerken; kamuoyu ise “Help Turkey!” etiketi üzerinden paylaşımda bulunarak küresel çetelerin oyununa ortak olan ve Türkiye’yi aciz göstermeye çalışan sözde sanatçıların da hesap vermesini bekliyor.

Körükleyenin hesabı sorulsun

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Üyesi Avukat Hasan İlter, şunları dile getirdi: “En hassas anımızda, birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bunlar yanımızda değil, karşımızda duruyor. Öyle düşük seviyedeki insanların böylesine provokatif hareketler yapmaları, ülkemizi küçük düşürmeye, zayıf göstermeye çalışmaları kabul edilebilecek bir şey değildir. Mutlaka devlet bunun hesabını sormalıdır ki bir daha öyle bir girişimde bulunmasınlar. Devlet sahipsiz değildir, gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Hukukun el verdiği şiddet ölçüsünde bunların üzerine mutlaka gidilmeli. Artık kendilerini dokunulamaz sanmasınlar. Kafaları eski Türkiye’de kalmış anlayışlarla, ‘Biz her şeyi yaparız, biz dokunulmaz, arkamızda Amerika, Avrupa var. Bize kimse bir şey yapamaz’ düşünceleri var. Bunu kırmak lazım. Bir şey yapılmazsa cesaret bulacak, başka olaylarda yine karşımızda duracaklar.”

Ülkenin onurunu kimse çiğneyemez

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz da, şu ifadeleri kullandı: “Bu ülkeyi ayakta tutan bu tür olaylardaki birlik beraberliğidir. Yangınları fırsat bilenler ise bizi burdan vurmaya çalışıyor, birlik beraberliğimizi baltalamaya çalışıyor. Bugün hesabı sorulmazsa yarın çok daha açık çok daha yıkıcı bir biçimde ülkemizin önüne takoz koyarlar. Türkiye son zamanlarda terörle mücadele konusunda başarılı çalışmalar sergiledi. Ama terörü besleyen, ileriye doğru sıçratan, terör örgütü zor duruma girdiği zaman onlara can suyu olmaya çalışan bir kitle var. Bunların siyasi destekçileri de var. Mücadelenin yapılması gereken bu kafalardır. Elbetteki muhalefet muhalefetliğini yapacak ama muhalefet devleti yıkma lüksüne sahip değildir. Muhalefet yapacağım diye kendi ülkesinin birliğini, beraberliğini, kendi ülkesinin izzetini, onurunu ayaklar altına alma ve çiğneme lüksü hiç kimsede yoktur. Kim bunu yaparsa, kim olursa olsun onlar ceza görmelidir. Hak ettikleri cezalara da çarptırılmalıdır.”

