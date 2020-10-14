170 Fetö’cüye gözaltı

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ’nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 16’sı pilot (4’ü F16 pilotu) olmak üzere 98’i Hava Kuvvetleri ve 12’si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105’i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, gözaltı kararı verilen askerlerin 7’sinin albay, 2’sinin yarbay, 9’unun binbaşı, 17’sinin yüzbaşı, 37’sinin üsteğmen, 4’ünün teğmen, 33’ünün astsubay, 1’inin uzman çavuş olduğu belirtildi.



Hava Kuvvetlerindeki “mahrem” yapılanması



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanlarından elde edilen deliller neticesinde tespit edilen 20’si sivil 1’i sözleşmesi yenilenmeyen subay olmak üzere 21 “mahrem imam” ile daha önce ihraç edilen 4 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Eşzamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ’ye yönelik soruşturmalar sonucu örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 4 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilmiş 2 öğretmen, özel sektörde çalışan öğretmen, emekli asker ve meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonlar sürüyor



Bu arada FETÖ’ye yönelik soruşturmalar devam ederken tutuklamalar da sürüyor. Kütahya’da, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 11’i tutuklandı. Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı. Edirne’de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı. Edirne’de, yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.