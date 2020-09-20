17 yılda 5400 tarihi esere restorasyon

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, bir programa katılmak üzere geldiği Balıkesir’de, Vakıfl ar’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2003-2020’de 5 bin 400 tarihi eseri restore ettiklerini belirten Ersoy, “2020’de Türkiye genelinde 241 şantiyemiz var. Bunların dışında da Ayasofya Camii ve Kariye Camii, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçti. Bununla ilgili de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Galata Kulesi en kısa sürede açılacak

Yaklaşık 400 taşınmazın devrinin Vakıfl ar Genel Müdürlüğüne geçtiğini de belirten Ersoy, “Bunlardan biri de Galata Kulesi. Şu anda Galata Kulesi’ni restore ediyoruz, en kısa sürede bunu açacağız. Yurtiçinde 241 eserin restorasyonu sürerken, yurtdışında 15’e yakın projemiz devam ediyor. Restorasyonu devam edenler de var. Bunları da en kısa zamanda bitireceğiz. Bosna Hersek, Makedonya, Macaristan, Kosova ve KKTC’de çalışmalarımız var” diye konuştu.

Kültürel faaliyetlere de önem veriyoruz

Sadece restorasyon yapan bir kurum olmadıklarını, kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini anlatan Ersoy, şöyle devam eti: “Eğitim ve öğretimle ilgili 2 üniversitemiz var. Birinde sağlık birimleri, diğerinde ise teknik bilimler konusunda eğitim veriyoruz. Eğitime devam ederken diğer taraftan kuru gıda yardımı ve muhtaç maaşı ödemelerimiz var. Yurtiçindeki öğrencilere burs imkanının yanı sıra yurtdışından gelen öğrencilere de akademi eğitim bursları veriyoruz.”