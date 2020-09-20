  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat 17 yılda 5400 tarihi esere restorasyon
Kültür - Sanat

17 yılda 5400 tarihi esere restorasyon

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 2003-2020 yılları arasında 5 bin 400 tarihi eseri restore ettiklerini belirtti. Ersoy, yurtiçinde ve dışında 256 eserin restorasyonunun ise sürdüğünü ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:09:00 -
17 yılda 5400 tarihi esere restorasyon

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, bir programa katılmak üzere geldiği Balıkesir’de, Vakıfl ar’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2003-2020’de 5 bin 400 tarihi eseri restore ettiklerini belirten Ersoy, “2020’de Türkiye genelinde 241 şantiyemiz var. Bunların dışında da Ayasofya Camii ve Kariye Camii, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçti. Bununla ilgili de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Galata Kulesi en kısa sürede açılacak

Yaklaşık 400 taşınmazın devrinin Vakıfl ar Genel Müdürlüğüne geçtiğini de belirten Ersoy, “Bunlardan biri de Galata Kulesi. Şu anda Galata Kulesi’ni restore ediyoruz, en kısa sürede bunu açacağız. Yurtiçinde 241 eserin restorasyonu sürerken, yurtdışında 15’e yakın projemiz devam ediyor. Restorasyonu devam edenler de var. Bunları da en kısa zamanda bitireceğiz. Bosna Hersek, Makedonya, Macaristan, Kosova ve KKTC’de çalışmalarımız var” diye konuştu.

Kültürel faaliyetlere de önem veriyoruz

Sadece restorasyon yapan bir kurum olmadıklarını, kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini anlatan Ersoy, şöyle devam eti: “Eğitim ve öğretimle ilgili 2 üniversitemiz var. Birinde sağlık birimleri, diğerinde ise teknik bilimler konusunda eğitim veriyoruz. Eğitime devam ederken diğer taraftan kuru gıda yardımı ve muhtaç maaşı ödemelerimiz var. Yurtiçindeki öğrencilere burs imkanının yanı sıra yurtdışından gelen öğrencilere de akademi eğitim bursları veriyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...

İstanbul Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Eylül tarihinden itibaren tüm kamu kurumlarına girmeden önce HES kodu alınmasını zoru..
Demet Akalın dayanamayıp isyan etti: Villalarda hunharca...
Gündem

Demet Akalın dayanamayıp isyan etti: Villalarda hunharca...

Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğlence mekanlarının kapatılması sonrası komşularının evlerinde parti verdiğini belir..
Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!
Siyaset

Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Sürekli Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Türkçe bir paylaşım yaparak "diyal..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı