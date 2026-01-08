17 yaşındaki serseri hakkında yeni gelişme

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir pastane önünde 1 çocuk babası gemiciyi bıçaklayarak katleden 17 yaşındaki şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen yıl 17 Mayıs gecesi Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir pastane önünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sahildeki bir restorana yemek yemek için giden gemici Halil Oral (45), yemek sonrası evine döndüğü sırada iddiaya göre 'laf atma' meselesi yüzünden, hakkında 9 suç kaydı bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü.'nün bıçakla saldırdığı Halil Oral, sol göğsünden ve sırtından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Oral, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

 

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan B.K.E.Ü., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 17 Mayıs'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.K.E.Ü. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Sanık hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşması, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle kapalı olarak yapıldı. Tutuklu yargılanan B.K.E.Ü., savunmasında bıçağı ölen kişinin elinden aldığını iddia ederken, dinlenen tanıklar Halil Oral'ın elinde bıçak görmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.
Gündem

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Terör sevici Batı’nın kucağındaki PKK/SDG unsurları, Suriye ordusunun o gizemli ve dehşet saçan silahıyla tanıştı. Geceyi gündüze çeviren, n..
Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı
Gündem

Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasında son günlerde karşılıklı tehditlerle tırmanan gerilim, sürpriz bi..
Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı
Otomotiv

Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı

Türkiye elektrikli araç satışlarında dünyadaki en büyük 10 pazarı ne oluyor? Öne çıkan Togg'un piyasaya sunulması ve şarj altyapısının geniş..
