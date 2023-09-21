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Gündem 17 yaşındaki A.E.S. Atatürk'e hakaretten tutuklandı!
Gündem

17 yaşındaki A.E.S. Atatürk'e hakaretten tutuklandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 00:49:00 -
17 yaşındaki A.E.S. Atatürk'e hakaretten tutuklandı!

17 yaşındaki A.E.S. sosyal medyada paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiası nedeniyle tutuklandı.

İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan lise öğrencisinin görüntüleri çok konuşuldu.

Paylaşım sonrası, 17 yaşındaki A.E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli A.E.S. “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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