17 yaşındaki A.E.S. Atatürk'e hakaretten tutuklandı!
17 yaşındaki A.E.S. sosyal medyada paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiası nedeniyle tutuklandı.
İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan lise öğrencisinin görüntüleri çok konuşuldu.
Paylaşım sonrası, 17 yaşındaki A.E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli A.E.S. “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Üniversiteli kızlara farklı tarife
Geçtiğimiz yıl, Atatürk'ün Kabe üzerine oturtulduğu bir fotoğrafla poz veren üniversite öğrencilerine sadece soruşturma başlatılmış ve hiçbir hukuki yaptırım uygulanmamıştı.
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