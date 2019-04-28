17 Yaş Altı Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası
Almanya'da düzenlenen şampiyonada, milli sporcu Denizcan Akkoca gümüş madalya elde etti28 Nisan 2019 Pazar 00:42
İSTANBUL (AA) - Almanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Denizcan Akkoca, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, Brandenburg eyaletinde gerçekleştirilen ve 10 ülkeden 16 sporcunun yarıştığı şampiyonada Akkoca'nın gümüş madalya elde ettiği bildirildi.
Açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı Denizcan Akkoca tebrik edildi.
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