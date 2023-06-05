17 Temmuz'a kadar yine içeride tutacaklar! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın davasında karar çıkmadı
Kızı H.K.G.'nin iddialarını kullanan tarikat ve cemaat düşmanı çevrelerin linç kampanyası sebebi ile aylardır cezaevinde tutulan Yusuf Ziya Gümüşel Hoca bugün hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Yusuf Ziya Gümüşel Hoca ve H.K.G.'nin eşi Kadir İstekli'nin tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.
Kadir Gümüşel hakkında, "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak şartıyla ceza isteniyor.
Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel için ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis isteniyor.
17 Temmuz'da görülecek 5. duruşmada karar çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.
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