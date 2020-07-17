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17 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Temmuz koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:36:00 - 2020-07-17 20:50:39
17 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Açıklamaya göre, bugün 41 bin 215 test yapılırken, 926 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 217 bin 799 olurken, bugün iyileşen bin 14 kişi ile birlikte toplam 199 bin 834 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası 402 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 226 kişi oldu.

Bakan Koca artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz. '' ifadelerini kullandı.

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