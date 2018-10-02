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17. MÜSİAD EXPO’da iş fırsatı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD’ın bu yıl 17. kez düzenlediği MÜSİAD EXPO, 21-24 Kasım tarihleri arasında CNR Expo İstanbul’da gerçekleştirilecek.

02 Ekim 2018 Salı 10:44
17. MÜSİAD EXPO’da iş fırsatı

Yerli iş adamı ve yatırımcıların yanı sıra Avrupa Birliği, Orta Doğu, Orta Asya, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinden yatırımcı ve devlet adamlarını ağırlayacak 17. MÜSİAD EXPO, “İŞ BURADA” sloganıyla yola çıkıyor. MÜSİAD EXPO, bu yıl ayrıca International Business Forum (IBF), 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) ve HIGH TECH PORT oturumlarını da içeriyor. 17. MÜSİAD EXPO Türkiye’nin ekonomi, finans ve sanayi gündemi için stratejik bakış açıları ve yol haritalarının konuşulduğu bir tink tank ortamı oluşturacak. Yerli ve yabancı iş adamlarını buluşturan B2B İş Platformu ile de pek çok kuruluş, potansiyel iş ilişkilerinin temellerini atma imkanı bulacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:44
  1. 17. MÜSİAD EXPO

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