17 ilde FETÖ’ye operasyon! 39 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-27' operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-27" operasyonları kapsamında 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, unsurların çeşitli unsurlarına karşı geniş bir yelpazede bir operasyonun parçası olup, terörle mücadele çabalarının bir devamı niteliğindedir. Bu tür operasyonlar, FETÖ'nün ülke genelinde yapılanmasına karşı sürdürülen adli ve kolluk işlemleri olarak kayda geçmektedir.
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