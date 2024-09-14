  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 17 ilde FETÖ’ye operasyon! 39 şüpheli yakalandı
Gündem

17 ilde FETÖ’ye operasyon! 39 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 08:10:00 -
17 ilde FETÖ’ye operasyon! 39 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-27' operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-27" operasyonları kapsamında 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, unsurların çeşitli unsurlarına karşı geniş bir yelpazede bir operasyonun parçası olup, terörle mücadele çabalarının bir devamı niteliğindedir. Bu tür operasyonlar, FETÖ'nün ülke genelinde yapılanmasına karşı sürdürülen adli ve kolluk işlemleri olarak kayda geçmektedir.

Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! FETÖ ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı
Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! FETÖ ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı

Gündem

Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! FETÖ ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı

İşte FETÖ’nün yeni algı oyunu! Nedim Şener böyle ifşa etti
İşte FETÖ’nün yeni algı oyunu! Nedim Şener böyle ifşa etti

Medya

İşte FETÖ’nün yeni algı oyunu! Nedim Şener böyle ifşa etti

Tüm Türkiye günlerdir bunu konuşuyordu! "Kılıçlı mesaj"da 28 Şubat ve FETÖ izi çıktı
Tüm Türkiye günlerdir bunu konuşuyordu! "Kılıçlı mesaj"da 28 Şubat ve FETÖ izi çıktı

Medya

Tüm Türkiye günlerdir bunu konuşuyordu! "Kılıçlı mesaj"da 28 Şubat ve FETÖ izi çıktı

Ekrem’in FETÖ’yle imtihanı viral oldu! Sosyal medya bu işi biliyor
Ekrem’in FETÖ’yle imtihanı viral oldu! Sosyal medya bu işi biliyor

Sosyal Medya

Ekrem’in FETÖ’yle imtihanı viral oldu! Sosyal medya bu işi biliyor

Hulusi Akar’a FETÖ iftirası attı" target="_blank">
Merdan Yanardağ haddini aştı! Önce islamı hedef aldı, sonra Hulusi Akar’a FETÖ iftirası attı
Merdan Yanardağ haddini aştı! Önce islamı hedef aldı, sonra Hulusi Akar’a FETÖ iftirası attı

Gündem

Merdan Yanardağ haddini aştı! Önce islamı hedef aldı, sonra Hulusi Akar’a FETÖ iftirası attı

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

MASAK ta incelensin.

.....

Topla topla bitmiyor ya 8 yıldır...Daha bilinmeyen kaç kişi var acaba...Alınları secdeye gidiyor diye makam ve mevkilere getirenler düşünsün...
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23