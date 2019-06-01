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17 ilde FETÖ operasyonu! 26 şüpheliden 6 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 17 ildeki FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:47
17 ilde FETÖ operasyonu! 26 şüpheliden 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Mayıs'ta 20'si aktif görevde 27 askere yönelik operasyonda 9 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 21 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla, 5'i de ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Firari bir kişinin arandığı öğrenildi.

Mahrem yapılanma iddiası

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kayseri, Hatay, Antalya, Hakkari, Bursa, Konya, Balıkesir, Çanakkale, Şırnak, Elazığ, Van ve Artvin'de operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 17'si yakalanmıştı.

Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri ile jandarmada görevli 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, bir teğmen, 16 astsubay ve 5 uzman çavuş rütbesindeki 20'si aktif görevde 27 asker şüphelinin, FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki kendilerinden sorumlu mahrem imamlar ile ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:47
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Konya
  4. Kırklareli
  5. Kayseri
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Hatay
  9. Hakkari
  10. Elazığ
  11. Çanakkale
  12. Bursa
  13. Balıkesir
  14. Artvin
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adana
  18. fetö

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