17 Haziran 2019: Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin vefatı

1951 yılında Nil Deltası’nın Şarkiya bölgesindeki El-Advah köyünde dünyaya geldi. Mursi, 1970’li yıllarda Kahire Üniversitesi’nde mühendislik okudu ve sonrasında ABD’ye giderek doktora yaptı. Mısır’a dönüşünde Zagazig Üniversitesi’nin mühendislik bölümünün başına geçti. Bilim kariyeri ile paralel olarak hızla Müslüman Kardeşler hareketinde de yükseldi. 2000-2005 döneminde harekete bağlı bağımsız milletvekili olarak Mısır Meclisi’nde görev yaptı.





Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan el-Benna



Sonrasında tekrarlanan bir seçim sonucu milletvekilliği kaybetti. Mursi, o seçimde sandıkta hile yapıldığını iddia etti. Muhammed Mursi milletvekili olarak, özellikle hitabet kabiliyeti ile dikkat çekti. 2002 yılında bir tren kazasında, yetkilileri eleştiren açıklamaları ile öne çıktı.







Mursi 2012’de Müslüman Kardeşler’in cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Aynı hareket içinde önemli bir konumda olan milyoner işadamı Hayrat El-Şatır, baskılar sonucu yarıştan çekilmek zorunda bırakılmıştı. 29 Ocak 2013’te dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi, siyasi krizin “devletin çöküşüne neden olabileceği” uyarısında bulundu.







Mursi ise 2015 yılında “Aralık 2012’de göstericilerin gözaltına alınması ve onlara işkence yapılması talimatı vermek” suçundan 20 yıl hapis cezası aldı. 67 yaşındaki Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybettiğinde ise “Hamas’la temaslarına yönelik bir diğer casusluk davasında” yargılanıyordu.



