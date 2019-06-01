17 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yakalandı.

17 FETÖ şüphelisi,Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir tekneyle Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışırken yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çıplak Ada açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlendi. Teknedeki 17 zanlının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilerek, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görüldü. Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlendi. Zanlılar arasında meslekten ihraç edilen eski asteğmen H.D. ve eski üsteğmen Ö.Ö. de bulunuyor. Ayrıca diğer şüpheliler M.D'nin öğretmen, A.D'nin ise mühendis olduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren FETÖ zanlılarını Yunanistan'a kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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