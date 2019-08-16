17 Ağustos depreminin yıldönümünde gerçeği aratmayan tatbikat

17 Ağustos depreminin yıldönümü yaklaşırken Gaziantep AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri, UMKE, 112 ambulans, emniyet ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla göçük tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği saat 20.00 sularında 112 acil komuta çağrı merkezinden alınan bilgiye göre yapılan ihbarda Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesinde bulunan iki katlı binanın tamamen yıkıldığı ve içerisinde insanların olduğu bildirildi. Söz konusu ihbarın Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne ulaşması üzerine Arama ve Kurtarma ekibi derhal olay yerine yönlendirilerek izinli bütün Arama ve Kurtarma personeli göreve çağrıldı. Yine UMKE, 112 ambulans, emniyet ve itfaiye ile irtibata geçilerek koordinasyon sağlandı.

Hazır kıta ekibinin olay yerine ulaşmasıyla iki katlı binanın yıkıldığı ve mahalle sakinleri tarafından verilen ilk bilgiye göre altı vatandaşın enkaz altında olduğu anlaşıldı. AYDES sisteminden yapılan kontrolle de bilgi teyit edildikten sonra 6 vatandaşın kurtarılması için itfaiye arama kurtarma ekibi, 112 ambulansı, UMKE ekiplerinin de aktif katılımıyla tam teşekküllü arama ve kurtarma faaliyetine başlandı. Polis ekipleri tarafında alınan güvenlik önlemi ile yıkılan bina çevresinde bulunan yollar kapatılarak arama ve kurtarma ekiplerinin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlandı. 2 buçuk saat süren kurtarma faaliyeti sonucunda altı vatandaş enkaz altından çıkarıldı.

Gerçeği aratmayan ve başarılı bir şekilde sonlandırılan tatbikat, mahalle sakinleri tarafından takdir topladı. Olası afet durumlarına karşı başarılı bir ekibin 7/24 hazırda bulunmasının güven verdiğini belirten vatandaşlar tüm ekibe teşekkür etti.