THY - Nevşehir
0553 313 94 23

169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada, 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:42
169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda arama yapıldı.

Aramada, 169 kilo 500 gram eroin ele geçiren ekipler, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:42
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Ağrı
  4. Gürbulak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli firmalar ABD firmalarına reklamı kesti! #ABDyeReklamVerme
    1. Yerli firmalar ABD firmalarına reklamı..
    2. Abdullah Gül'den döviz açıklaması:..
    3. Ceazevi değiştirilen Alaattin..
    4. İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 11..
    5. 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
    6. MEB EBA kurs kaydı nasıl yapılır?
    7. Kahramanmaraş'ta kurban pazarında..
    8. Sakarya'da otübüs terminalinde..
    9. FETÖ davasında 63 sanığa hapis cezası
    10. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    11. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    12. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    13. KYK geri ödeme kredi borçları..
    14. Gaziantep'te tanker devrildi, 10 ton..
    15. Beyoğlu 2018 kurban kesim alanı ve..
    16. PKK'ya ağır darbe! Kritik ismi öldürüldü
    17. Beylikdüzü 2018 kurban kesim alanı ve..
    18. Soğuk zencefil çayı nasıl yapılır?
    19. Neden çavdar ekmeği tüketmeliyiz?
    20. Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından..
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın