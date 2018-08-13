169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda arama yapıldı.

Aramada, 169 kilo 500 gram eroin ele geçiren ekipler, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.