165 gün sonra Beşiktaş'ta Atiba sürprizi

Ülker Stadı'ndaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sürprizi yaşandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Gary Medel'in kırmızı kart cezası nedeniyle Atiba Hutchinson'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Atiba Hutchinson böylece, 5 ay 11 gün (164 gün) sonra ilk kez bir resmi maçta forma giyecek. Bu sezon henüz süre alamayan Kanadalı orta saha, en son geçtiğimiz sezon 13 Nisan'da Akhisarspor'a karşı görev almıştı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacağı 11 şu şekilde;

Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Babel, Quaresma, Ljajic, Larin