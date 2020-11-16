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İSLAM 16.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-16 07:28:00 - 2020-11-16 07:31:17
16.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُٓوا اَنْ يَقُولُٓوا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İnsanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?"

 (Ankebût Suresi - 2)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
 
TEFSİRİ:
 
Putperestlerin başta Bilâl-i Habeşî, Ammâr ve Yâsir gibi kimsesizler olmak üzere, müslümanlara uyguladıkları baskı ve zulümlerin dayanılmaz noktalara ulaştığı Mekke döneminin sonlarında inen bu âyetler, gerçek mümin ve müslüman olmanın anlamını ve şartlarını ana çizgileriyle ortaya koyması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Buna göre insanların sorumluluklarını yerine getirmiş sayılmaları, dolayısıyla gerçek mânada müslüman olmaları için yalnızca “inandık” diyerek sözlü bir iman ikrarında bulunmaları yeterli değildir. Asıl dindarlık, Allah’ın insanları inançları uğrunda bazı güçlüklerle imtihan ettiğinde ortaya çıkar.

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 252-253

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

‪“Cimri insan,  Allâh'a, Cennetʼe ve insanlara uzak; Cehennem ateşine yakındır.”

(Tirmizî, Birr 40)

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