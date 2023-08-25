160 kilometre kim koşar, Sancak koşar

Denizli UMKE gönüllüsü ve Denizli Devlet Hastanesi Anestezi Teknikeri, Ankara’da Tuz Gölü’nde düzenlenen maraton koşusunda 160 kilometreyi 17 saat 20 dakikada birinci tamamlayarak Denizli’nin gururu oldu.



Ankara’da Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen ve 5 farklı kategoriden her seviyede sporcunun katıldığı Runfire Salt Lake Ultra Maratonu koşusunda Denizli UMKE gönüllüsü ve Denizli Devlet Hastanesi (DDH) Anestezi Teknikeri Özgür Sancak, 160 kilometrelik zorlu parkurda mücadele etti. Sancak parkuru 17 saat 20 dakikalık derecesiyle genel klasman gurubunu birinci tamamlayarak madalyanın sahibi oldu. Parkurda elde ettiği birincilikten sonra duygularını anlatan Özgür Sancak, “ Tuz Gölü’nde mevsim normallerinin çok üstünde seyreden sıcaktan dolayı katılımcılardan birçoğunun bırakmak zorunda kaldığı bu yarışta ilk genel klasman birinciliğimi parkur rekoruna yakın bir sürede tamamladım. Bundan sonra hedefim her parkurda yeni rekorları egale etmek olacak. Denizli’ye birincilik getirdiğim için çok mutluyum” dedi.



“Dayanıklılığını göstererek birinci olması bizleri gururlandırdı”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de elde ettiği birincilikten dolayı Özgür Sancak’ı tebrik ederek, “ UMKE personelimiz Özgür Sancak daha önce de 2019 yılında İznik’te yapılan koşuda birincilik madalyasını kazanmıştı. Şimdi de Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen Ultra Maraton koşusunda birinci oldu. En zor şartlarda sağlık hizmeti veren UMKE personellerimizden birinin zorlu yarışlarda dayanıklılığını göstererek birinci olması bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.