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160 DTO üyesi, Barselona yolcusu

Denizli Ticaret Odası (DTO), ITMA Barselona 2019 için üyelerine fuar desteği alma hakkı elde etti.

11 Haziran 2019 Salı 12:35
160 DTO üyesi, Barselona yolcusu

Denizli Ticaret Odası (DTO), ITMA Barselona 2019 için üyelerine fuar desteği alma hakkı elde etti. KOSGEB tarafından sağlanan bu hak sayesinde, Denizli Ticaret Odası üyeleri isterlerse 3 bin TL’lik bir destekten faydalanacak.


Denizli Ticaret Odası üyeleri, 160 kişilik bir kafileyle, tekstil sektörünün kalbinin attığı organizasyon olarak adlandırılan ITMA Tekstil Makinaları Fuarı’na gidecek. DTO, fuar programı kapsamında üyelerine özel ikili görüşme imkanı sağlayacak toplantılar da ayarladı.


Denizli Ticaret Odası, fuara katılacak üyelerine sürpriz de yaptı. DTO yönetiminin girişimi sayesinde, oda üyelerinden istenilen şartları sağlayıp başvuruda bulunan firmalar, KOSGEB tarafından firma başına verilecek 3 bin TL’lik fuar desteğinden yararlanabilecek.


Tekstilin geleceğine yön veren ITMA Fuarı’nı önemsediklerini ve aylar öncesinden gerekli çalışmaları başlattıklarını açıklayan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bu sayede yine bir ilke imzanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, “Denizli Ticaret odası olarak, güzel işler yapıyoruz. Bunlardan birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimiz, girişimlerimiz sayesinde, ITMA Barselona 2019 Fuarı’na KOSGEB’in 3 bin TL’lik desteklerinden faydalanarak da gidebilecekler. Sektörümüzdeki yatırımcılarımıza hayırlı olsun” dedi.


Bu tür organizasyonların Denizli’nin ticari hayatına ve özellikle tekstil sektörüne katkıda bulunması için ellerinden geleni yaptıklarını ve her türlü fırsatı değerlendirdiklerini de vurgulayan Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “Odamızın öncelikli görevlerinden biri olan ticaretin ve sanayimizin gelişmesi kapsamında, ITMA 2019 da bu yılki çalışma takvimimizde yer aldı. Denizli Ticaret Odası, ITMA Barselona 2019 Fuarı’na yönelik, KOSGEB desteği de aldı. Bu arada, Denizli’miz artık sektörel olarak bu tür durumlarda kendi uçağını ayarlayabilecek pozisyona geldi. ITMA 2019, Frankfurt’taki Heimtekstil’den sonra Denizli’den yurt dışındaki bir organizasyona direkt uçak kaldırılan ikinci büyük etkinlik. 160 kişilik dolu bir uçakla, 20 Haziran’da Denizli’den Barselona’ya hareket edeceğiz. Bu durum, mermer ve gıda sektörlerimiz için de beklediğimiz ve dilediğimiz bir durum.” diye konuştu.



ITMA, bu yıl 20-26 haziranda


ITMA Tekstil Makinaları Fuarı ile beraberindeki organizasyonlar, bu yıl 20-26 haziranda İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:35
  1. doğa

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