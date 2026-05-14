16 yıldır kayıptı: Annesi ve komşu cinayetten tutuklandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındayken bir anda ortadan kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Osman Aktepe dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp dosyası, gelen bir ihbarla cinayet şüphesine dönüştü. Çocuğun annesi ve komşu dahil 4 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolması davası, alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden açılmıştı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden Aktepe'nin annesi G.Ç, komşusu S.Ö. ile 2 kişi tutuklandı.
Gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan diğer şüphelilerden baba, dayı ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.