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16 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 2002 yılında işlenen bir cinayetin faili, Batman'da sahte kimlikle yakalandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:15
16 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı

İstanbul'da 2002 yılında işlenen bir cinayetin faili, Batman'da sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 yıl önce İstanbul'da işlenen cinayetin firarisi M.Ö'nün Batman'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda "Kasten öldürme" suçundan aranan M.Ö üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ö tutuklandı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 16:15
  1. Batman
  2. İstanbul
  3. Kasten öldürme
  4. Asayiş Şube Müdürlüğü
  5. cinayet

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