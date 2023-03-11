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Aktüel 16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken yaralanan 17 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 08:58:00 -
16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, genç merkezi İsmet İnönü Bulvarı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.K, (16) idaresindeki 03 UH 205 plakalı otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki 03 AJ 058 ile 03 PC 165 plakalı iki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol ortasında durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri 03 UH 205 plakalı araçta sıkışan sürücü ile M.K, (17) M.C. (17) İ.F.K. (17) ile S.C.C.’yi (17) yaralı olarak çıkardı.

Yaralılar ardından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan S.C.C., müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

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