16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çekerken öldürüldü
ABD'nin Atlanta kentinde bir otel odasında TikTok videosu çeken 16 yaşındaki Kalecia Williams, odasına giren silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.
ABD, Atlanta'da işlenen korkunç bir cinayeti konuşuyor. Atlanta bir otel odasında TikTok videosu çeken 16 yaşındaki Kalecia Williams, odaya giren silahlı saldırgan tarafından vurularak katledildi.
Atlanta güvenlik teşkilatı, Williams ile aynı yaştaki saldırganı yakaladıklarını açıklarken, kurbanın annesi April Smith, kızının ölümüyle ilgili açıklanamayan detaylar bulunduğunu ve olayın birden fazla faili olduğuna inandıklarını söyledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.