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Aktüel 16 yaşındaki çocuk baraj gölünde can verdi
Aktüel

16 yaşındaki çocuk baraj gölünde can verdi

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 17:50:00 -
16 yaşındaki çocuk baraj gölünde can verdi

Olay, Onikişubat ilçesindeki Menzelet Barajı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 16 yaşındaki Osman Zaro Andani bir anda gözden kayboldu. Olayın fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Timleri ve AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 bot ile ekipler sevk edildi.

Bölge geniş bir alanı kapsadığından ekipler suya düşen çocuğu bulmakta güçlük çekince takviye ekip istendi. Ekiplerin yaptığı arama sonucu 16 yaşındaki Osman Zaro Andani'nin cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.

Yabancı uyruklu çocuğun cesedi otopsi için Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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