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16 yaşında ablasının sevgilisini öldürdü!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde M.Ö. (16), ablasıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Mehmet K.'yi (41), kurusıkıdan bozma tabancayla vurarak öldürdü.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:59
16 yaşında ablasının sevgilisini öldürdü!

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle girişindeki petrol istasyonunda oto yıkamacı olarak çalışan M.Ö., işyerinde ablasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği evli ve 3 çocuk babası Mehmet K.'yi gördü. Otomobiline yakıt alan inşaat işçisi Mehmet K.nin yanına giden M.Ö., belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma tabancayla 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Mehmet K., olay yerinde hayatını kaybetti.

İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet K.'nin cesedinin başında beklerken gözaltına alınan M.Ö.'nün jandarma ekiplerine, "Sizi bekledim, namusumu temizledim" dediği belirtildi.

Mehmet K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

M.Ö. de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:59
  1. Konya
  2. Cinayet

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  • Abdül Kadir KayaAbdül Kadir Kaya6 sa önce
    .... Allah (cc) kendisine ve ailesine sabirlar versin.
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