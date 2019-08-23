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16. Türkiye Avukat Spor Oyunları

Türkiye Barolar Birliği’nce (TBB) Milli Mücadele’nin 100.

23 Ağustos 2019 Cuma 22:58
16. Türkiye Avukat Spor Oyunları

Türkiye Barolar Birliği’nce (TBB) Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun’da gerçekleştirilecek olan 16. Türkiye Avukat Spor Oyunları’nın kura çekimi gerçekleştirildi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Samsun Barosu yönetim kurulu olarak Türkiye Avukat Spor Oyunları’nın bu yıl Samsun’a yakışacağı taleplerini Türkiye Barolar Birliği’ne ilettiklerini ve onların da bu talebe olumlu cevap verdiklerini ve 7 ay öncesinden hazırlıklara başladıklarını söyledi.



“Yurtlarımızı sporcularımıza açtık”


Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun’a gelecek misafirler için Kredi Yurtlar Kurumu’nu açtıklarını ve Türkiye’ye Samsun’u, Milli Mücadele için Mustafa Kemal Atatürk’ün çıktığı şehri centilmence spor kenti olarak tanıtmak istediklerini ifade etti.



“Sportif organizasyonlara özel bir anlam ve önem veriyoruz”


TBB Genel Saymanı Av. Sabri Erdal Güngör, Avukat Spor Oyunları’nın geleneksel hale dönüştüğünü dile getirerek, “Yalnız bu defa bir özelliği var. İlk kez valilik organizasyonu içerisine alındı. Bu nedenle bu ilki gerçekleştiren Samsun Valimize özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Spor organizasyonları mesleki dayanışmanın alt başlıkları altında ast olan sosyal dayanışmayı da geliştiren kavramlar. Buna çok önem veriyoruz. Bölgelerarası sosyal akıcılığı hızlandırıyor. Kültür alışverişini geliştiriyor. Bu nedenle bu tip sportif organizasyonlara özel bir anlam ve önem veriyoruz. Bu heyecanla buraya geldik” dedi.



Konuşmaların ardından oyunlara destek veren kurumların temsilcilere plaket verildi. Daha sonra ise müsabakaların kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta 23-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Avukat Spor Oyunları’na Türkiye genelinden yaklaşık 1300 hukukçu katılacak.


Kura çekim programına ayrıca, TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı,


Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, baro başkanları ve sporcular katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:58
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