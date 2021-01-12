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Gündem 16 milyonun kişisel verileri tehlikede! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Whatsapp’tan farkı yok
Gündem

16 milyonun kişisel verileri tehlikede! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Whatsapp’tan farkı yok

WhatsApp’ın kişisel bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşmaya hazırlanmasına benzer bir tehlikenin CHP’li İBB’de de yaşandığı ortaya çıktı. İBB’nin, İstanbulkart’ı HES kodlarıyla eşleştirme zorunluluğunu bahane edip, 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini özel firmalara verebileceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:10:00 - 2021-01-12 09:10:39
16 milyonun kişisel verileri tehlikede! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Whatsapp’tan farkı yok

 Zekeriya Say  İstanbul 

WhatsApp’ın kullanıcılarına dikte ettiği zorunlu güncelleme kararına tüm dünyada tepkiler sürerken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de benzer bir tehlikeyi kapımıza dayadığı ortaya çıktı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan ve 15 Ocak’ta başvuruların sona ereceği HES kodunun İstanbulkart ile eşleşmesi uygulamasını fırsat bilen CHP’li İBB, 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini ve sağlık bilgilerini özel firmalara ulaştırmanın yolunu açtı.

Kişisel verilere ulaşım izni

İcraatlarından çok skandallarıyla gündemde yer alan, İstanbul’un tüm kaynaklarını kurutarak mega kenti bir buçuk yılda 20 milyar liralık borç batağına sürükleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de İstanbulluların kişisel verilerini tehlikeye attı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda ulaşım kartları ile HES kodunu birbirine entegre eden İBB’nin, eşleştirmenin yapıldığı “kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” web sitesi üzerinden 16 milyon İstanbullunun kimlik verilerini ve sağlık bilgilerini özel firmaların kullanımına açık hale getirdiği öğrenildi. İBB yönetimi, başvuruların yapıldığı internet sitesinde, “Açık Rıza ve SMS ile Ticari Elektronik İleti izni” başlıklı bir form oluşturarak, İstanbulluların kişisel verilerinin özel firmalara ve ya reklam şirketlerine servis edilmesinin önünü açtı. İBB’nin talep ettiği bu izinle 16 milyonun kişisel verilerinin Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından depolanıp paylaşılması amaçlanıyor. Böylece açık rızası alınan İstanbulkart kullanıcılarına, kişisel özelliklerine göre ticari elektronik ileti gönderilmesinin veya kişisel verilerinin üçüncü taraflara ulaştırılmasının önü açılmış oluyor.

Bilgiler 3. Taraflara ulaşacak

İstanbulkart’larını HES koduyla eşleştirme forumunun en altında yer alan “Açık Rıza ve SMS ile Ticari Elektronik İleti izni” başlıklı bölümün detayları şöyle:

“Aydınlatma Metni kapsamında kimlik, iletişim ve kart kullanımınıza ilişkin verilerinizin tarafınızla iletişime geçilerek Belbim ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması SMS kanalı üzerinden iletişim bilgilerinize reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi ve bununla sınırlı olarak hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul ediyorum.”

Serverleri kopyalatmak istemişti

2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’nin usulsüzlük iddialarına ilişkin yapmış olduğu itirazları karara bağlamadan İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası verilen Ekrem İmamoğlu’nun ilk icraatı kafaları karıştırmıştı. İmamoğlu, yangından mal kaçırırcasına ilk talimat olarak İBB’nin kayıtlarını ve verilerini kurum dışından bir şahsa kopyalatmak istemiş, İstanbul’da görev yapan MİT, Emniyet İstihbaratı, Cumhuriyet Savcıları ve kritik konumda bulunan TSK personelinin verilerinin kopyalanmasına, mahkeme kararıyla engel olunmuştu. AK Parti’li meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesine başvurarak, “Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine” ilişkin kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, kopyalama işlemini durdurmuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

DRSN

OYVERENLERİN MÜNAFIKLARIN ALLAH HESABINI TEZDEN SORSUN
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a

Eko sen ne biçim bi yaratiksin ya.soyun sopun ne.
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