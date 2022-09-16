16 Eylül 1889: Ertuğrul Savaş Gemimizin Japonya’yı Ziyaretinden Dönüşünde Batması

1854'ten sonra, dış ülkelerle ticari ilişkiler kurmaya başlayan Japonya, 1880 yılında İstanbul'a ticari amaçlı bir heyet göndermişti. II. Abdülhamid buna karşılık bir heyet göndermek istiyordu. Ancak Rusları da kuşkulandırmak istemiyordu. Bu sebeple gidecek olan heyete resmi bir hüviyet vermek istiyordu. Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'ya 1863 yılında Hüdavendigar Okul Gemisi'nin Trablus ve Tunus'a, 1873 yılında Muhbir-i Sürür Fırkateyni'nin Basra'ya yaptığı seyahatler göz önüne alınarak, Ertuğrul Fırkateyni'nin de okul gemisi olarak Japonya'ya gönderilmesini emretmiştir.





Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa

14 Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrılan Ertuğrul altı ayda gitmesi planlanan yolu on bir ayda tamamlayabilmiş ve yukarıda belirtildiği gibi 15 Eylül 1890'da dönüş yolculuğuna başlamıştı.





Ertuğrul Savaş Gemisi

Ancak Yokohama'dan Kobe'ye giderken Kashinozaki fenerini geçtiği sırada kayalıklara çarparak batmıştır. Kaza İstanbul'da duyulunca bunun halka nasıl açıklanacağı düşünülmüş ve Ceride-i Bahriye’de ilan edilmesine karar verilmiştir. Dergide çıkan yazıda Ertuğrul'un her gittiği yerde yerli Müslüman ahali tarafından coşkunlukla karşılandığı, Osmanlı sancağını dalgalandırdığı yazılmış ve övülmüştür. Kaza hakkında da biraz bilgi verilmiş ve kazadan hiç kimsenin sorumlu olmadığı anlatılmaya çalışılmıştır.









16 Eylül 1961: Yassıada Yargılamaları neticesinde idama mahkûm edilen Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın cezaları infaz edildi.

Başbakan Adnan Menderes'in idam cezasının infazı ise, intihar girişiminde bulunması nedeniyle ertelendi.







Bu konuyu Sınır ötesi Gazetesi'nden Sami Gültekin şöyle yorumlar:



Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu

Neden idam edildiler?



Ben Adnan menderes in başbakanlığı dönemini yaşamış bir kişiyim. ABD nin o gün için Türkiye ye biçtiği rol, “Siz tarım ülkesisiniz. Bu yönde çalışmanız ve kendinizi geliştirmelisiniz.” deyip teknolojik yönden Türkiye nin önünü tıkamıştır. Süt tozu ve ne olduğu belli olmayan peynirleri vererek Türk halkının gözü boyanmıştır. Bu gibi yardımları babasının hayrına yapmadığını çok seneler sonra Türkiye olarak anlamış olduk. Bende askeri saymanlıkta hesap sorumlusu olarak görev yaptığım 1961 senesi sonrasında, 1960 ta Yassı Ada komutanı olan Alb. Tarık Güryay'dan detayını öğrendim.



Alb. Tarık Güryay M. S. B. lığı Teftiş Komisyonu Başkanı olarak beni denetlerken, bir gün, “Sen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'nın köpek davasından, bebek davasından gibi suçlamalar ile mi idam edildiklerini sanıyorsun." dedi. “Onların idam edilişlerinin nedeni ABD ile yaptıkları 55 özel anlaşmadır. Örneğin bu anlaşmalardan birisi ABD ye Türkiye de 24 adet üs verilmesidir. Bu üs anlaşmasında şöyle diyordu. Amerikan üsleri Amerikan toprağı addedilir. Bu üslere hiçbir Türk yetkilisi giremez. Üslerde görevli ABD personeli üssün içinde veya dışında Türkiye nin herhangi bir yerinde suç işlediğinde ABD kanunlarına göre yargılanır maddesi bulunmaktadır. Diğer maddelerde tamamen ABD nin lehine olan maddeleri içermektedir.

Bu anlaşma TBMM den ve de Bakanlar kurulundan dahi geçmeden gizli olarak sadece idam edilen kişilerce imzalanıp, Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından onaylanmıştır. Onun için Celal Bayar Hakkında da idam kararı verilmiştir.



Bu idamları ABD engellemek istediyse de aceleyle gerçekleştirilmiştir.” diye konuştu. “ABD’nin dünyada jandarmalığı bitmeden kimse bu anlaşmaların üstüne gidemez.” diyerek sözünü bitirdi.

ABD Şimdi böyle istediğini yaptıracak bir T. C. hükümetini karşısında bulamadığı için çıldırıyor. O nedenle Türkiye’ye elinden gelen kötülüğü yapıyor. ABD şunu unutmasın. Bu gün karşısında ne o günün Türkiye’si, nede o günün hükümeti var. (Sami GültekinYayın Kurulu Başkanı)



