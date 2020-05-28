16 bin çocuk bu bayramı da babasız geçirdi

Hasan Eğrigöz Ankara

Feminist grupların dayattığı İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 6284 gibi yasalar yüzünden kendi istekleri ve ailelerinin rızasını alarak genç yaşta evlenen erkekler, “tacizci, tecavüzcü” sıfatıyla hapiste yatarken yaklaşık 16 bin çocuk yine bir bayramı babasız, 8 bin anne ise eşlerinden uzakta geçirmek zorunda kaldı.

Her bayram umutlanıyoruz

Kendi isteği ve ailesinin rızasıyla evlenmesine rağmen genç evlilik mağduru olan Celile Çukur, “Kendi rızamızla evlenmemize rağmen, eşim 19 yıl ceza yedi. Toplamda 2.5 senedir hapiste. 2 yaşında çocuğum var. Babası hapse girdikten sonra doğdu. Kurulu bir düzenimiz yok, maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her bayram umutlanıyoruz ama yine aynı burukluğu yaşıyoruz. Eşimden ayrı, çocuğum babasından ayrı yaşadığımız bu bayram bize bayram değil eziyet. Devletten hiçbir maddi destek istemiyorum. Ben sadece ailemi, yuvamı, eşimi istiyorum. Allah rızası için çözüm bekliyoruz artık. Bizim bu çığlığımızı duysunlar. Çocuklarımıza da yazık oluyor” dedi.

Tecavüzcü koğuşundalar

Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik ise “Burada asıl mağdur olan kadınlar ve çocuklar. Çocuk ve kadın hakları savunucuları nerede? Çocuklar bu durumdan dolayı travma yaşıyor. Çünkü babaları tecavüzcüler koğuşunda. Bu evlilik erken evlilik değil. Geç evlilik de değildir. Genç evliliktir. Gençlik bayramı diye bir şey kutluyoruz ama genç tanımı bizim anayasımızda yok. 18 yaşından küçüğü çocuk olarak görüyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda 15 yaşındaki gençler kurtuluş mücadelesi verdi. Cihat yaptılar. Vatanı korurken genç, ama ailesini korurken çocuk. Bu anlayış fıtratla, Allah ile savaşmaktır. Bu feminizme gençlerimizi itmektir. Bir genç evlenmişse, İstanbul Sözleşmesi, Çocuk Haczi, 6284 yüzünden zaten gençler evlenmekten korkar olmuş. Fuhuşa serbest verip, aynı yaşta evlenene teşvik yerine ceza uygulanırsa bu fuhuş lobisini sevindirir. Aile kurmak isteyenin hayallerini yıkar. Bu bayramda da koronavirüs tedbirlerinden dolayı görüşemediler. Çok zor bir durum babalar için de, anneler için de, çocuklar için de. Yaklaşık 16 bin çocuk ve 8 bin anne mağdur" değerlendirmesinde bulundu.