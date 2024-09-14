16 belediyeye işçi kıyımı cezası

DEM ve CHP'li belediyelerde yerel seçim sonrası işten çıkarılan işçilerin hukuk mücadelesi sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işçilerin haklarını korumak için ilk adımı attı. Bakanlık 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası kesti. Ayrıca bu belediyeler için suç duyurusunda da bulunan bakanlık ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini de sağladı.

Bakanlığı işçi çıkaran belediyelere dönük attığı adımı, en fazla işçi kıyımının yaşandığı Van'da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sendikal baskı, toplu işten çıkarma, ayrımcılık gibi konularda incelemelerini tamamladığımız 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık. Bunun yanında işçilere ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık. Kalan 69 milyon liranın da işçilere ödenmesi için idari yönden adımları attık. Bunu da ödeteceğiz" dedi.

SUÇ DUYURUSU

Işıkhan "Ayrıca, konusu suç teşkil eden eylemler için de Bakanlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Hukuken emekçilerimizin yanında, takipçisi olacağız. Nitekim en son bildiğiniz gibi Van'da haksız yere işten atıldığı için 21 işçimiz mahkeme yoluyla işlerine iade edildi. Diğer vatandaşlarımızın da bu hukuki süreçte yanlarındayız. Bunlar gibi teftişlerimizin devam ettiği belediyeler var. Oralarda da eğer bir hak gasbı tespit edersek gerekeni yapacağız. Bu konuda son söz olarak şunu söylüyorum; işçilere, emekçilere bu zulmü reva görenler, bir daha ağızlarına emek ve emekçi laflarını almasınlar. 'Biz emek dostu partileriz' demesinler" şeklinde konuştu.

BİNLERCE İŞÇİ MAĞDUR

Bakan Işıkhan "Martta yerel seçim maratonumuzu tamamladık. Demokratik süreçlerin bir gereği olarak çeşitli belediyelerde yeni yönetimler göreve geldi. Fakat bu görev değişimlerinde maalesef, demokrasinin ruhuna aykırı, adaletin terazisini sarsan uygulamalara şahit olduk. Maalesef bazı belediyelerde binlerce işçinin, emekçinin, ekmeğiyle oynandı. Bakanlık olarak bu süreçte durumu yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz" dedi.

TEFTİŞ SÜRECİ

Bakan Işıkhan "Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir" dedi. Işıkhan "Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik. Bu karanlık tablonun yaşandığı belediyelerden ikisi de maalesef Van'da. Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi" diye konuştu. Işıkhan, haksızlığa uğrayan işçilerin hakkını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.