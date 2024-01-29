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Gündem 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi
Gündem

159 kg patlayıcı madde ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-01-29 08:55:00 -

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-47” operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-47” operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildiğini kaydetti.

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden terör örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Milletimizin duası bizimle" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır’da (Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında) 131 tim, bin 174 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile J-SİHA- Atak helikopterlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Kahramanlar-47 operasyonlarında; patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 159 kg patlayıcı madde, 5 adet RPG-7 roketatar, 8 adet el bombası, EYP düzenekleri, zagros keskin nişancı tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, av tüfeği, 12 adet piyade tüfeği şarjörü, 267 adet mühimmat, 9 adet elektronik devre kartı, 30 adet el telsizi, optik cihaz, el dürbünü, 4 adet akü, 25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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