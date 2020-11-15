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İSLAM 15.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-15 07:52:00 -
15.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَۜ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkârlarla bir mi tutacağız?"

 (Kalem Suresi - 34)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Kim bir ihsana mazhar olursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senâda bulunsun

 Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur.

 Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur."


 [Tirmizî, Birr 86, (2035); Ebu Dâvud, Edeb 12, (4813, 4814).]

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