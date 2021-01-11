1500 lisans öğrencisine 750 TL’lik destek

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın sonuçlarına ilişkin, “145 farklı üniversiteden, 1359 farklı projede yer almak üzere 1500 lisans öğrencimizi destekleyeceğiz. Araştırma ekosistemine katkı sağlayacak gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Program kapsamında desteklenecek 1500 öğrenci arasında 147 öğrenciyle ODTÜ ilk sırada yer alırken, bu üniversiteyi 108 bursiyerle İstanbul Teknik Üniversitesi ve 72 öğrenciyle Hacettepe Üniversitesi takip etti. Fen, mühendislik, sağlık ve sosyal alanlarda 134 bölümden öğrenci STAR bursiyeri oldu. 143 bursiyerle en çok elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencilerinin kabul edildiği programda, bu bölümü 132 öğrenciyle moleküler biyoloji ve genetik, 126 öğrenciyle tıp bölümleri izledi. 145 üniversiteden 793’ü kadın, 707’si erkek olmak üzere toplam 1500 STAR bursiyeri, aylık 750 lira burs alacak. Öğrenciler, program sonuçlarını “https://star.tubitak.gov.tr” internet adresinden öğrenebilecek.