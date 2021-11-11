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Aktüel 150 yıllık ata tohumlarıyla üretiyorlar. Ata tohumu nedir?
Aktüel

150 yıllık ata tohumlarıyla üretiyorlar. Ata tohumu nedir?

150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen lezzetli pırasanın hasadı yapılarak pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:38:00 - 2021-11-11 10:41:42
150 yıllık ata tohumlarıyla üretiyorlar. Ata tohumu nedir?

Ata tohumu: Yerel tohum ya da yerli tohum olarak da bilinen ata tohumu, atalarımızın geçmişte kullandığı ve herhangi bir işleme maruz kalmadan, yıllar önceki haliyle kalmış doğal tohumdur. DNA dizilimi doğaldır.

150 yıllık ata tohumlarıyla üretiyorlar

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde, 150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen lezzetli pırasanın hasadı yapılarak pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Pazar tezgahlarındaki yerini alan meşhur Örenli pırasasının bir bağı 5 TL’den alıcı buluyor. Örenli köyü Muhtarı Metin Öz, 150 yıllık ata tohumuyla ürettikleri pırasanın, organik olarak geleneğini sürdürdüklerini ifade etti.

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Pazar tezgahına getirdiği meşhur Örenli pırasasına ilginin büyük olduğunu belirten Rahmi Akyol, Örenli pırasasını 150 senelik bir geçmişi olan tohumdan ürettiklerini söyledi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner de, “Örenli köyünde, 120 dekar alanda 40 hane pırasa yetiştirmektedir. Miktar olarak 120 ton civarında pırasa üretilmektedir” dedi.

Lezzeti ve aromasıyla ünlü meşhur Örenli köyü pırasası, il içindeki talepleri karşılamanın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen siparişlere de kargo ile gönderim yapılıyor.

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