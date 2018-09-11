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150 güvenlik korucusu yemin etti

Hatay'da göreve başlayan 150 güvenlik korucusu Vali Erdal Ata'nın katıldığı törende yemin etti.

11 Eylül 2018 Salı 17:05
150 güvenlik korucusu yemin etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve başlayan 150 güvenlik korucusu yemin etti.

Hatay Valisi Erdal Ata, Kara Hasan Paşa Kışlası'ndaki yemin töreninde yaptığı konuşmada, gerek emniyet teşkilatı gerekse jandarma ve silahlı kuvvetlerinin yüzlerce, binlerce şehit vererek vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canla başla mücadele verdiğini söyledi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKLARINA İNANIYORUM"

Geçtiğimiz yıl 500 güvenlik korucusunun göreve başladığını hatırlatan Ata, "Bugün de yemin eden 150 güvenlik korucusu kardeşimizin terörle mücadelede önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından güvenlik korucuları yeminlerini etti.

Törene Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve aileler de katıldı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 17:05
  1. Hatay Valisi Erdal Ata
  2. Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak
  3. Belediye Başkanı Yaşar Toksoy
  4. güvenlik korucusu

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