150 bin dolara doğru: Bitcoin zinciri kopardı, yükselmesi durdurulamıyor!

Bitcoin, Pazar günü yüzde 1,40 oranında değer kazanarak 51 bin 750 dolara ulaşmıştı. Bugün ise 55 bin bandını aşarak güne başlayan Bitcoin, yüzde yüzde 2.68 değerinde yükseldi. Gece saatlerinde 57 bin doların üzerine yükselirken 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlar ise konuyu 'Bir gün uyandığınızda milyoner olabilirsiniz' diyerek özetliyor.

Bitcoin ve altcoinlerde bugün yaşanan yükseliş önceki kayıpları silerken, 56 bin dolar sınırına yaklaşarak 55 bin 990'den işlem gören bitcoin 'zincirlerini kırdı'. BTC fiyatındaki artışın nedeni de belli oldu.

Bitcoin fiyatı, erken saatlerde Asya'da gerçekleşen işlemlerde 57 bin doların üzerini gördü. Fiyat, 3 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 57 bin 319.86 dolara kadar çıktı. Ethereum fiyatı da 2 yıldır ilk kez 3 bin 200 dolara yükseldi. Bitcoin fiyatında son 2 gündeki yükseliş yüzde 10'u buldu.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yaşanan yukarı harekette MicroStrategy'nin 155 milyon dolar yatırım ile 3 bin bitcoin aldığını açıklaması etkili oldu.

Yahoo Finance verilerine göre, Bitcoin ETF‘leri 11 Ocak’tan bu yana tam 5,5 milyar dolarlık net giriş gördü. Bu rakam GBTC’nin devasa satışlarına rağmen güçlü talebin yansıması. BlackRock’ın Bitcoin ETF’si IBIT, 26 Şubat Pazartesi günü Wall Street açıldıktan kısa bir süre sonra yüzde 5’lik bir ralli yaparak tüm zamanların en iyi fiyatını görerek ve 1.1 milyar dolar hacme ulaştı. Bu da fiyat artışı için tetikleyici oldu.

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Belki de bu yazıyı siz okurken veya okuduktan kısa bir süre sonra Bitcoin fiyatı 55.000 doları da aşmış olacak. Nitekim yazı hazırlandığı sırada 54 bin 910 dolardan tekrar 54 bin 500 dolara gerilemişti. Bitcoin ve altcoinlerde bugün yaşanan yükseliş önceki kayıpları sildi fakat hızlı yükseliş hızlı satışları da çekebilir. Şimdilik zirve noktanın belirlenmesi gerekiyor.

KRİPTO PARALAR VE BTC BEKLENTİ

Kurumsal yatırımcılar içinde en fazla Bitcoin tutan şirket olan MicroStrategy 155 milyon dolarlık daha BTC satın aldı. Bu olay devam eden ETF girişleriyle birlikte okunduğunda dolaşım arzı son derece kıt bir varlık olan BTC’nin geleceğine dair iyimserliği artırıyor. Gelecekte MicroStrategy satmamaya ve ETF yatırımcıları almaya devam ederse çok daha başka sonuçlar doğabilir.

Uzmanlara göre satışa uygun sadece 200 milyar dolar değerinde BTC arzı var ve bunun önemli bölümü şimdiden kurumsal rezervlerde yerini almaya başladı. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin biriktirmeye devam etmesi, muhtemelen fiyat artışı beklentisiyle daha fazla BTC satın alacak olan bireyselleri de tetikleyecektir. Bu da önümüzdeki aylarda halving’in de etkisiyle piyasalarda daha fazla yükseliş görmemiz gerektiği anlamına gelir.

BTC TAHTI DEVRALABİLECEK Mİ?

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, Bitcoin (BTC) Spot ETF’lerini altın ETF’leriyle karşılaştırarak değer saklama ortamındaki değişen dinamikleri gündeme getirdi.

Analiste göre spot Bitcoin ETF’lerinin ilk başarısı, altın ETF’lerine yönelik hem fiyat hem de ilgideki düşüşlerle güçlendi ve varlıklar için şiddetli bir savaş başlattı. Henüz altı haftalık olmalarına rağmen, Bitcoin ETF’leri şimdiden altın muadillerinden 8 milyar doların üzerinde daha fazla varlık elde etti ve şimdiden altın ETF’lerinin yüzde 40’ı kadar varlığa sahip.

Balchunas, Bitcoin ETF’lerinin iki yıldan kısa bir süre içinde yönetim altındaki varlıklarda (AUM) altın ETF’lerini geçebileceğini öngörüyor.

Bitcoin ETF’leri Ocak ayı başındaki lansmanlarından bu yana yaklaşık 5 milyar dolar, GBTC’den çıkışlar hariç tutulduğunda ise 12 milyar dolar net yeni varlık çekti. Bu durum, 3.6 milyar dolar çıkış gören altın ETF’leriyle tam bir tezat oluşturuyor.