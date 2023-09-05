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Yaşam 15 yıl sonra yine aynı vahşet
Yaşam

15 yıl sonra yine aynı vahşet

Yeniakit Publisher
2023-09-05 03:09:00 -
15 yıl sonra yine aynı vahşet

Karabük'te, Hasan Küçükyılmaz (59) 'kıskançlık' nedeniyle tartıştığı eşi Özlem Küçükyılmaz ve kayınvalidesi Nazife Çetingök'ü sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Küçükyılmaz'ın 15 yıl önce ilk eşini de öldürdüğü için cezaevine girdiği öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta meydana geldi. Hasan Küçükyılmaz, 1 yıl önce evlendiği eşi Özlem Küçükyılmaz'la kıskançlık sebebiyle kavga etti. Hasan Küçükyılmaz, annesi Nazife Çetingök ile birlikte dışarı çıkan eşi Özlem Küçükyılmaz'ı takip edip, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Anne ve kızı vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Küçükyılmaz kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi: Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

İntihar etti

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Hasan Küçükyılmaz'ı aynı mahallede Zafer Sokak yakınlarındaki çamlıkta buldu. Küçükyılmaz, polis tarafından yakalanacağını fark edince pompalı tüfekle başına ateş açarak intihar etti.

İlk eşini de öldürmüş

Öte yandan Hasan Küçükyılmaz'ın 2008 yılında ilk eşi Nimet Küçükyılmaz'ı da öldürdüğü ve bu sebeple cezaevinde kaldığı öğrenildi. Ayrıca, Özlem Küçükyılmaz'ın geçen hafta eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanarak polisten yardım istediği ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

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