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Siyaset 15 yıl sonra bir ilk! Bakan Akar BAE'ye gidecek
Siyaset

15 yıl sonra bir ilk! Bakan Akar BAE'ye gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE'ye resmi ziyarette bulunacak. Akar'ın ziyareti, Türkiye’den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 12:29:00 -
15 yıl sonra bir ilk! Bakan Akar BAE'ye gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan temas trafiği kapsamında pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

BAE'ye resmi ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak BAE’ye gidecek.
Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor.

15 yıl sonra bir ilk!

Akar’ın ziyareti, Türkiye’den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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