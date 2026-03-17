15 yıl aradan sonra gelen tren sevince boğdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye iç savaşı nedeniyle 2011 yılından itibaren seferleri duran tren, yeniden ilçede görülünce büyük sevinç yaşandı.

Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2011 yılında durdurulan ve bölge halkının uzun yıllardır hasretle beklediği tren seferleri için Ceylanpınar'da somut adımlar atılmaya başlandı. 15 yıl aradan sonra ilçe merkezinde duyulan tren sesi, demir yolu hattının yeniden hayata geçeceğinin habercisi oldu.

Demir yolu hattının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet verebilmesi için yetkililer düğmeye bastı. Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek. Uzun süredir kullanılmayan hattın ilk etapta zemin iyileştirme, ray bakımı ve teknik onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Ekiplerin zemini tamamen modernize etmesinin ardından hattın mukavemeti ölçülecek.

Zemin ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Ceylanpınar hattının hem yük hem de yolcu taşımacılığına açılması hedefleniyor. 15 yıllık sessizliği bozan bu gelişme, ilçenin ekonomik kalkınması ve lojistik ağının güçlenmesi açısından hayati bir önem taşıyor. Vatandaşlar, raylar üzerindeki bu hareketliliği bölgenin normalleşmesi ve ticaretin canlanması adına büyük bir umutla karşılıyor.

Uzun yıllar sonra yeniden tren görmenin sevincini yaşayan ilçe sakini Orhan Sağlam, "Ceylanpınar'ımızda, Suriye iç Savaşı'ndan sonra 15 yıl aradan sonra ilk kez tren sesi duyuyoruz. İnşallah iyi bir gelişme olur. Ceylanpınar'da güzel yatırımlar inşallah olur. Ceylanpınar her şeyi hak ediyor. Gerçekten kör tepede bir ilçe, her şeyden mahrum, urfa'dan mahrum, Mardin'den mahrum ikisinin arasında kalmış, sıkışmış bir ilçedir. İnşallah sesimiz duyulur daha iyi yatırımlar yapılır" diye konuştu.

Uraloğlu'ndan Özgür Özel'e kapak! "Treni yola çıkardık bile"
