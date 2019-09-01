0553 313 94 23

15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı

Sivas’ta 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 2 otomobile ve 1 yayaya çarptı.

01 Eylül 2019 Pazar 11:32
15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı

Sivas’ta 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 2 otomobile ve 1 yayaya çarptı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. 15 yaşındaki N.K. idaresindeki 06 ES 061 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken park halindeki 34 AHK 988 ve 58 TA 944 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, halı yıkayan arkadaşlarının yanına gitmek için karşıdan karşıya geçen D.D.’ye çarptı. Kazada park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken, D.D. ise yaralandı. Kaza esnasında yol kenarında halı yıkayan kadınları ise otomobil teğet geçti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olay yeri trafik kazası ölümleri azaldı
    1. Olay yeri trafik kazası ölümleri azaldı
    2. BİSED: Türkiye bisiklet üretim merkezi..
    3. 36 milyar dolarlık proje askıya alındı
    4. Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım..
    5. Kars 36 Spor ilk maçını evinde..
    6. Teksas’daki silahlı saldırıda ölü..
    7. Yemenli milletvekilleri BAE'nin..
    8. Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı
    9. Narlıdere 9 Eylül’ü ‘Deniz Festivali’..
    10. Penaltı avcısı Stachowiak
    11. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1..
    12. Arzum bu yıl yüzde 25 büyüyecek
    13. İlk vekil, Şair Dede Nüzhetmemleketi..
    14. Celladına aşık Kürt istismarcılarının..
    15. İncirliova’da ‘Hayat Boyu Öğrenme’..
    16. Şişli’de uyuşturucu satıcısına..
    17. ’Ercişli Aşık Emrah Şöleni’nde birlik..
    18. 7 gün 24 saat ormanı gözetliyorlar
    19. Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6..
    20. Tekstilcilerin Rusya atağı
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak