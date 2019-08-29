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15 yaşındaki kız doğum gününde tüfekle vurularak öldü

Denizli’de 15 yaşındaki bir kız, doğum gününde tüfekten çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybederken, olayla ilgili 17 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alındı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 23:05
15 yaşındaki kız doğum gününde tüfekle vurularak öldü

Denizli’de 15 yaşındaki bir kız, doğum gününde tüfekten çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybederken, olayla ilgili 17 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alındı.


Olay, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeynep Atagül (15) isimli kız doğum gününü kutlamak üzere erkek arkadaşı U.K’nın (17) evine gitti. Evde doğum günü kutlamasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tüfek patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. 15 yaşındaki Zeynep Atagül’ün parmaklarının koptuğu tespit edildi. Atagül’ün erkek arkadaşı U.K. gözaltına alındı.


Cumhuriyet savcısının inceleme yapmak için geldiği olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Genç kızın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. 15 yaşındaki kızın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.


Jandarma ekipleri olayın cinayet mi yoksa kazayla mı gerçekleştirildiğini araştırıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 23:05
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