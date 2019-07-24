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15 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılıp öldü

Samsun'da 15 yaşındaki çocuk akaryakıt istasyonunda traktör yıkarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
15 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılıp öldü

Samsun'un Havza ilçesinin Demiryurt Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

15 yaşındaki Yusuf Doğan Kalpaklı, akaryakıt istasyonundaki 1 lira madeni para atılarak çalışan araç yıkama makinesi ile traktörlerini yıkamak isterken, yıkama makinesinin elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına kapılarak yere düştü.

112 acil servis ekiplerince ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Doğan Kalpak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından olay yerine elektrikçi götürülerek yıkama makinesi üzerinde yapılan incelemede makinenin elektrik kaçırdığı tespit edildi. 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
  1. 112 acil servis ekipleri
  2. ambulans
  3. Havza Devlet Hastanesi
  4. Samsun'un Havza ilçesi
  5. Demiryurt Mahallesi

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